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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام المحاضرات بكليات جامعة سوهاج باليوم الأول من العام الدراسي الجديد| صور

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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انطلقت اليوم أولى المحاضرات بكليات جامعة سوهاج، والتي شهدت انتظامًا تزامنًا مع بدء العام الجامعى الجديد 2023 / 2024 اليوم السبت، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، وذلك طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأوضح النعماني، في بيان له، أن الجامعة تستقبل نحو 70 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بمقريها القديم والجديد، مؤكدًا علي إنتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، حيث تم إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح.

وأضاف النعماني، أنه تم تخصيص المحاضرة الأولى بكل الكليات البالغ عددها 17 كلية، عن مرور 50 سنة على إنتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، من أجل غرس روح الإنتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام.

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كليات جامعة سوهاج العام الجامعي الجديد الفصل الدراسي الاول الدكتور حسان النعماني مرور 50 سنة على إنتصارات حرب المجيدة اليوبيل الذهبي للنصر
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