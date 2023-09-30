رئيس جامعة بنها يزور مصابي حادث طريق الرياح التوفيقي بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت، حالة مصابي طريق شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذي وقع بين سيارتين، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 25 أخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

من جانبه أكد الدكتور عمرو جمال مدير الاستقبال بالمستشفى الجامعي خروج 19مصاباً بعد تحسن حالتهم الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما جرى حجز 6 آخرين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين.

وكان قد شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وجرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي.

زيارة المصابين

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