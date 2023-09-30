بالأسماء..إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم 

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظه الفيوم بإتجاه القاهرة، اليوم السبت، حيث اختل توازن السيارة وسقطت في الأرض الزراعية على جانب الطريق، وسط صرخات واستغاثات مستقليها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقة السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، واتخاذ اللازم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم بدائرة مركز طاميه ، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي ، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص بينهم طفلين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث أصيب كل من مختار عبد الجليل مهني 68سنه ، ملك محمود مختار 11سنه، ورغد محمود مختار 7 سنوات، واسماء ابوبكر 37سنه، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.