وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويوزع الكتب على الطلاب

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس في أول يوم من العام الدراسي، وشارك الطلاب طابور الصباح في مدرسة الحمراوى للتعليم الاساسي، والمدرسة الثانوية الصناعي للبنات، رافقه خلالها سامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووزع وكيل الوزارة الكتب على الطلاب والطالبات، موجها بتوزيع الكتب على الطلاب دون ارتبط بالمصروفات الدراسية، وشدد على ضرورة الاهتمام بالانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما وجه بتفعيل الأنشطة الطلابية، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في كافة الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف خاصىة بقرى مركز مطوبس، بإنشاء 603 مشروعا ب 12 قطاع.

وأكد أن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتم استقبال الطلاب اليوم ب 240 مدرسة، وسوف تستقبل 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غداً الأحد، في ظل تشديدات بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

كما أكد وكيل الوزارة، أن محيط المدارس جميعها شهدت أعمال نظافة مكثفة، من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء عام دراسي يملأه الجد والعمل، ومكلل بالنجاح والتوفيق بإذن الله.

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