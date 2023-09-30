محافظ الفيوم: انطلاق حملة تحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة..غدا

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غدًا الأحد 1 اكتوبر 2023.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الحيوي لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توجيه المواطنين وتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.