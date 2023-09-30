رئيس جامعة بنها يشهد أداء تحية العلم ويتفقد أول أيام العام الدراسى الجديد

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أول أيام العام الدراسى الجديد بكليتى الزراعة والطب البيطري لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عبد الرحمن عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية.

وخلال جولته التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

وحرص رئيس الجامعة، على مشاركة عدد من الطلاب لعب "الشطرنج"، ولعبة "البنج بونج"، وسط أجواء سعادة بين الطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهل للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

من جانبه دعا الدكتور تامر سمير الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم الى جانب الدراسة، مؤكدا أنه تم وضع برنامجًا يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وفى نهاية جولته أشاد "الجيزاوي" بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة فى أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

أول يوم دراسي بجامعة بنها

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