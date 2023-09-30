"الزراعة": خطة لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقوارض

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الصادرة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أن استراتيجية الإدارة في الفترة الأخيرة تعتمد على التنبؤ بظهور الآفات وأخذ خطوات استباقية للاستعداد لها طبقا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث تقوم لجان الإدارة المركزية للمكافحة بتوفير المستلزمات لذلك من صابون بوتاسي للعفن الهلابي ومبيدات سوسة النخيل.

وأكد “رزق ”، أن الوزارة لأول مرة قامت بتوفير الحانقات اللازمة لمكافحة سوسة النخيل لتوفير الهدر في المبيدات وسهولة العلاج. وتأتي هذه الإجراءات بعد جمع محصول المانجو ومحصول البلح حيث تشكلت اللجان للمرور علي محافظة الاسماعلية والشرقية والغربية والجيزة بالواحات والبدرشين وسيوة بمطروح وبعض المحافظات الأخرى حيث استهدفت المرور على الزراعات وعمل حلقات نقاشية مع المزارعين وشرح كيفية العلاج.

وأضاف "رزق" أن ذلك يأتي تزامنا مع ما يقوم فيه رجال الإدارة العامة للقوارض بعمل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية في جميع محافظات مصر ومن ناحية أخرى يتابع رجال مكافحة الآفات باقي الآفات على المحاصيل الصيفية حتى الحصاد وأيضا الزراعات النيلية خصوصا آفة دودة الحشد الخريفية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الهدف الأساسي من هذه اللجان دعم صغار المزارعين فنيا وماديا وأن يكون الاجتماع بهم في الحقول على أرض الواقع.

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