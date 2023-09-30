مدبولي: تنفيذ 4910 مشروعات رياضية باستثمارات 22 مليار جنيه

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الأنشطة الثقافية والرياضية، وأوضح إنه تم ويجري تنفيذ 4910 مشروعات رياضية باستثمارات 22 مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز الشباب 253 مركز شباب، وأيضًا تطوير النوادي الرياضية التي وصلت لـ 14 ناديا رياضيا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم إنشاء وتطوير المدن الشبابية لـ 12 مدينة، بجانب إنشاء وتطوير الملاعب التي وصلت لـ 4295 ملعبا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم ويجري تنفيذ 208 مشروعات ثقافية باستثمارات وصلت لـ 8.2 مليار جنيه، حيث تم إقامة 2357 نشاطا ثقافيا، و148 مسرحا، و85 موقعا ثقافيا، و35 مكتبة.