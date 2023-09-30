مدبولي: تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بتكلفة قاربت 40 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، "وصلنا الغاز الطبيعي لنحو 8.2 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة قاربت على 40 مليار جنيه".

وبشأن قطاع الاتصالات، تابع رئيس الوزراء، "قطاع الاتصالات واعد ونضعه على خريطة مصر، ولازم يحصل فيه طفرة كبيرة وليس فقط لخلق فرص عمل ولكن لتحديث وحوكمة وإدارة الدولة المصرية".

وواصل: "هناك منظومات رقمية مثل كارت الفلاح، والتوقيع الإلكتروني، ونتحول إلى أن تكون شكل خدماتنا كلها رقمية".

وتنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.