انتهاء أول يوم دراسي دون شكاوى في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2024/2023، حيث استقبلت 84 مدرسة التى تعمل بنظام الفترتين و الفترة الممتدة بالثلاث مراحل التعليمية اليوم السبت الطلاب من الصفوف الأولى، كما سيتم بدء العمل بباقى المدارس لاستقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا غدا الأحد، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، وذلك باجمالى 1121 مدرسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظه.

وتابعت الدكتورة منال عوض، مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب ووضع الجداول والقوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين والعاملين بالمدارس .

هذا ويشار إلى اعلان محافظ دمياط لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين وذلك لاتمام كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات .

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت في 84 مدرسة في محافظة دمياط دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

ومن جانبه اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي 2024/2023.

واوضح "وكيل الوزارة" أنه بدأت اليوم السبت 84 مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

مشيرا أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، في حين أنه ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها 1121 مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.