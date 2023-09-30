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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: كارهو البلد وأعداء التنمية لن يفلتوا من العقاب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،  “إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة”، مشددًا على “أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب، مؤكّدًا أنَّهم لن يفلتوا من العقاب وحسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز تنمية البلاد
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