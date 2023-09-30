تعرف على موعد ظهور "موديست" مع الأهلي

يستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فى مباراة انبى المقرر لها في السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وغاب موديست عن مواجهتي الذهاب والإياب أمام سان جورج الأثيوبي بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقي.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتي فاز بها الأهلي بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التي فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل في قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم في الفترة الثانية التي كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست في مباراة المصري البوسعيدي بالجولة الأولى للدوري والتي فاز بها الأهلي برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر «دور المجموعات» لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء أمس بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.