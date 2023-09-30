مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الأحد امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة وتمتد إلى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 27 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .