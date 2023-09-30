ندوات توعية وورش عمل بيئية بالإسكندرية

نظمت الإدارة العامة للوعي البيئي التابعة لمحافظة الإسكندرية وبالتعاون مع قصر ثقافة القباري بتنظيم مجموعة من الندوات التوعوية وورش العمل تناولت كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي و التخلص الآمن من المخلفات وجاء ذلك من اجل استمرار لتعاون شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف رفع الوعى المائى للمواطنين.

ومن خلال دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتاثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي.

وعلي دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

كما تم أقامة ورش عمل ومسابقات وتقديم هدايا للحاضرين والرد على جميع أسئلة الجمهور، ووزعت برشورات توعوية بالطرق السليمة لاستخدام الصرف الصحي.