مياه المنوفية: تنفيذ حملات ميدانية للتوعية بترشيد الاستهلاك

نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عدة أنشطة توعوية وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميدانية بالإضافة إلي المشاركة بالقوافل الطبية وقوافل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعدد من قري مراكز قويسنا والباجور ومنوف لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتعريف بالمشروعات الجارى تنفيذها لخدمة المواطنين .

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية؛ أنه تم تنفيذ أنشطة توعوية للمواطنين شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها ، والمحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وركز فريق التوعية علي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.