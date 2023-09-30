رئيس أشمون يتابع بدء أعمال الرصف بطريق 850 (سمادون - شنشور)

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، يرافقة خيري محيي رئيس الوحدة المحلية بسمادون، و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بدء أعمال وضع طبقة الرصف بطريق 850(سمادون -شنشور)والذي سيتم رصفة بطول حوالي 6كم ،ويتم تنفيذه بواسطة الهيئةالعامة للطرق والكباري والشركة المنفذة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون .

من جانبة أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .