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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يتابع بدء أعمال الرصف بطريق 850 (سمادون - شنشور)

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، يرافقة خيري محيي رئيس الوحدة المحلية بسمادون، و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بدء أعمال وضع طبقة الرصف بطريق 850(سمادون -شنشور)والذي سيتم رصفة بطول حوالي 6كم ،ويتم تنفيذه بواسطة الهيئةالعامة للطرق والكباري والشركة المنفذة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون . 
من جانبة أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية قرى مركز اشمون محافظة المنوفية مدينة أشمون
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