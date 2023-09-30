السيسي للمصريين: عندكم فرصة في الانتخابات المقبلة للتغيير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رئيس الوزراء عرض ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية، وكل نقطة سردها يمكن التحدث فيها لساعات وساعات.

وأضاف السيسي، أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تنفيذه في فترة بالغة الصعوبة، حيث تم وسط محاربة مصر للإرهاب والتعرض لمحاولات تشكيك كبيرة.

وتابع الرئيس: كل مسئول تمت الإساءة إليه له أجر عند الله، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الجميع.

وأوضح أن هناك محاولات استهدفت تشكيك المصري في قدرته على إنجاز أي شيء.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر على مدار ٣ أيام؛ حيث ينتهى في 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.