رئيس الوزراء: ازدواج قناة السويس المشروع الأهم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي حقيقي عالمي تحتاج بنية أساسية لتحريك البضائع في كل مكان بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أهم مشروع هو ازدواج قناة السويس.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، النهارده لولا ازدواج قناة السويس.. كل اللي كان بيتكلم عن المسارات البديلة واستبدالها وهذا الموضوع قضى على هذا الفكر.. النهارده الانتظار أقل من 11 ساعة بالرقم والفلوس بقا أي سفينة التوجه إلى هذا المحور، مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التجلي الأعظم مدينة سانت كاترين مشروع عالمي يتم العمل عليه على أعلى مستوى، وأن لدينا 14 منطقة لوجيستية.. والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها التنمية والنهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»: أنه بدون بنية تحتية لن يكون لديك استثمارات كدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن شبكة المياه كانت التغطية 97% تغطية على الورق ووصلنا إلى 99% من مصر، فيها مشروعات مياه والتحدي الأكبر كان الصرف الصحي ووصلنا إلى 67% بعد أن كانت 50% ومع نهاية حياة كريمة هنكون وصلنا لـ100%.

وكان قد وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر «حكاية وطن»؛ والذي ينعقد داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقد مؤتمر «حكاية وطن» اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ومن المقرر أن تنعقد فعاليات "حكاية وطن"على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية؛ بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.