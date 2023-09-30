ملتقى أولادنا السابع لذوي القدرات الخاصة يختتم فعالياته

اختتم ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صينى وحملت عنوان الحياة حلوة على مسرح الاوبرا الصغير.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي حول أبرز ملامح الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال الملتقى، تلاه اسكتش فني قدمه أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، بالاشتراك مع الفرق الفنية الدولية المشاركة في الملتقى.

ثم تم تكريم الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما، والدكتورة توماضر نجيب أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، والفنان حمزة العيلي.

وفى مشهد لافت قدم أولادنا بمشاركة عدد من الفرق الضيوف، تحية خاصة لسهير عبد القادر بأغنية "ماما سهير" من تأليف عبد الله حسن وألحان وتوزيع شريف حمدان.

ومن جانبها قالت إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة: لقد تأثرت بشكل شديد من حالة المحبة التي تصنعها سهير عبدالقادر، مشيرة إلى أن المجلس شارك الدورة الماضية في الملتقى كمتفرج.

وأضافت كريم: في هذه الدورة قمنا بتغيير الموقف لأن الأعمال الفنية والفن بجميع أشكاله يستطيع تغيير الواقع وكل شيء يمكن أن يحدث بالفن مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل، واتفقنا مع سهير على أن نهدي ٣ دروع من المجلس إلى المؤسسات الفاعلة ونحن على استعداد إلى التعاون مع المؤسسات الفائزة وهي: أولادنا وممكن وإبداع.

في حين قال الفنان جلال المسري،: هذه هي السنة الخامسة التي أشارك فيها بالملتقى، مؤكدا أن جودة أعمال معرض التصوير الفوتوغرافي، كانت مفاجأة دفعت مهرجان الصورة العربية والذي سيقام بعد أيام في الأردن الى قبول المشاركة المصرية على الفور، كما سيتم عرض الصور في ناشيونال جيوغرافيك للشباب، بعد ذلك.

وأعلن الملتقى جوائز المسابقات لهذه الدورة التي شملت عدة مجالات وجاءت كالتالى:

أولا: جائزة ماجدة موسي لإبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية..

المركز الثالث: أحمد يوسف عبدالله وحسين عبدالسلام، من مركز الفاروق لذوي الإحتياجات الخاصة - السودان

المركز الثالث مكرر: آسر أحمد وجدي - مؤسسة ابني للفئات الخاصة والتوحد - مصر

المركز الثاني: نيكيتا ستاروستينكو - بلاروسيا

المركز الثاني مكرر: يزن عبد المنعم نبيل - مؤسسة ابني للفئات الخاصة والتوحد - مصر

المركز الأول: سين ناكان - اليابان

المركز الأول مكرر: هاشم تامر عشري - نادي الاسكندرية سبورتنج - مصر

كما حازت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع من مصر، ومؤسسة الفاروق لذوي الاحتياجات الخاصة من السودان، على شهادة لجنة التحكيم الخاصة.

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ثانيا: جائزة ماجدة موسي للحرف اليدوية، تقدمها مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، وفاز بها ثلاث مؤسسات وهي مؤسسة ممكن من مصر، ومؤسسة أولادنا، ومؤسسة إبداع.

ثالثا: جائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأولادنا، فاز بها كل من: جنا محمود مصر، كريم أحمد، مي عبد الحافظ.

أما جوائز الاستعراض والموسيقى والغناء فجاءت كالتالي:

﻿أولا: جائزة عمار الشريعي لإبداعات أولادنا في الموسيقي

مينا أشرف من مصر، وفريق "فيزولوازي" الفنان تسوكا كويندا من زيمبابوي، وديفيد سمير من مصر.

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ثانيا: جائزة سيد مكاوي لإبداعات أولادنا في الغناء

جنا خالد - مصر

أمل شنعان - تونس

ديانا وهيبة - روسيا

﻿شهادة لجنة التحكيم الخاصة

مركز ميدال للفئات الخاصة - مصر، وجمعية نداء لتأهيل ضعاف السمع.

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ثالثا: جائزة محمود رضا لإبداعات أولادنا في الإستعراض..

المركز الأول الفنان أحمد

راجا من الهند، وقدمتها الفنانة الكبير صفاء أبو السعود، أما المركز الثاني فقد ذهبت الجائزة مناصفة بين فرقة القلوب البيضاء المحلة، وفريق أطفال بورسعيد.

والمركز الثالث: الجائزة مناصفة بين فرقة باليه انديجو من روسيا، وفرقة مالي جورزوفياسي من بولندا، كما تم منح شهادة لجنة التحكيم الخاصة، إلى فريق عزيمتنا من الأردن.

أما جائزة طه حسين لإبداعات أولادنا في السينما، فقد فاز بها كل من: فيلم "سلام" فينكي" من الهند، فيلم "برليمبس" - البرازيل، فیلم "لاعب البيسبول"، وتم تسليم شهادة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "المفترس" – الهند.

أمل جائزة محمد صبحي لإبداعات أولادنا في

المسرح، فذهبت لمسرحية أرواح مبصرة من تونس.

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بينما ذهبت جائزة سيد حجاب لإبداعات أولادنا في الشعر، إلى

بلال عطية من مؤسسة أولادنا، وطلال حمدي، وإسلام الخضري من مؤسسة أولادنا.

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