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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: من المخطط أن نصل لـ14% مناطق مأهولة بحلول 2050

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المخطط أن نصل إلى 14% مناطق مأهولة بحلول 2050 والمشروعات التي ننفذها جعلتنا الآن نقترب من تلك النسبة.

وأوضح «مدبولي» خلال كلمته في جلسات مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا عملنا على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية عمل عليها 34 خبيرا مصريا."المخطط يكون عندنا 38 مدينة ذكية، تم العمل في 24 مدينة ومتبقي 14 مدينة".

 

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الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديد
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