البنك الأهلي يكرم فريق ناديه لكرة اليد

نظم البنك الاهلي المصري حفل تكريم لأبطال ناديه من كرة اليد بمقر البنك بالتجمع الخامس تقديرا للإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه فريق نادي البنك الأهلي المصري بالإسكندرية لكرة اليد بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بالسعودية واحتلال الفريق مقدمة جدول ترتيب دوري المحترفين الموسم الحالي بالفوز في كافة المباريات دون تعادل او خسارة. حضر الحفل كل من يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واللواء اشرف نصار المشرف على اندية البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة نادي البنك بالقاهرة واشرف العلقامي رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي المصري بالإسكندرية ومحمد مصطفى فياض امين صندوق نادي البنك الأهلي المصري بالإسكندرية وأحمد السرسي عضو لجنة كرة اليد، كما حضره بعض من قيادات البنك واعضاء والجهاز الفني للفريق.

حيث أثنى يحيى أبو الفتوح على التطور الكبير والملحوظ في الأنشطة الرياضية بنوادي البنك الأهلي المصري، والتي لم تعد مقتصرة على الممارسة وانما تحولت بجدية الى اعداد ابطال من أبناء البنك مدعمين ببعض العناصر الخارجية، مشيدا بجهود لاعبي الفريق والجهاز والفني والإداري التي أثمرت عن هذا الإنجاز التاريخي.

وأشار أشرف نصار الى خطة الاعداد التي تم وضعها منذ عام 2015 لصعود الفريق إلى دوري المحترفين حيث تم تشكيل لجنة لكرة اليد ووضع خطة بداية من موسم 2016/2017 خلالها تم الاستعانة بالخبرات من لاعبين وأجهزة فنية وصولا الى حصول فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي على برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 وتتويجه ببرونزية البطولة العربية.