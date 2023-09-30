تفاصيل تعدي مسجل على ممرضة بمدينة السلام

استمتعت جهات التحقيق المختصة لفتاه تدعي زينب تبلغ من العمر 30 عام تعمل ممرضة ضحية فقد البصر بالسلام

قالت الفتاة أثناء الاستماع إلى أقوالها إن المتهم تعدى عليها بالضرب بالأسلحة والتراشق بالحجارة بمنطقة اسبيكو في حي مدينة السلام، بعد أن نهره أشقائها بسبب بيع المواد المخدرة أمام منزلهم

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام".

و بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد المستشفيات باستقبال المذكورة فتاة تعمل ممرضة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف، بالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية، بينها وجيرانها 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بذات المنطقة؛ بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة ألقوا خلالها الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين من المتهمين، مواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جاري ضبطه.

وأمرت الجهات المختصة بحبس الشخصين وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وضبط وإحضار المتهم الأخير

واستمعت الى عدد من شهود العيان أكدوا الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 20907 سنة 2023 جنح السلام أول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وحاولت المستشفى إسعاف الممرضة، وتم تحويلها إلى مستشفى الدمرداش التخصصي لإجراء عملية لعينها، بعد ورود تقرير المستشفى الذي كانت نتيجته انفجار بقاع العين اليسرى، ومن ثم توجهت إلى مستشفى الدمرداش.