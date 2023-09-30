تعرف على الفائزين في مهرجان الخيول العربية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمهرجان الشرقيه للخيول وتحرص دائماً أن يكون الأكثر تطوراً وتميزاً لتعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسيه والخيل العربية.

وكان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة أدب الخيل غير المسجلة والمسجله والتي بدأت اليوم بمشاركه 73 حصانا عربيا أصيلا من مختلف محافظات الجمهورية .

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة الأدب للخيل غير المسجله مبتدأ، حيث فاز الحصان ريان ابو باشا بالمركز الأول والحصان رشاش هتلر بالمركز الثاني والحصان فرفشة بالمركز الثالث والحصان دنانير راشد بالمركز الرابع والحصان ام شيماء بالمركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل المسجلة مبتدأ بفوز الحصان مفيش منها بالمركز الأول والحصان مستر بوتشي بالمركز الثاني والحصان طوفان بالمركز الثالث والحصان تربو بالمركز الرابع وجاء الحصان سابح البطران في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل بطل الابطال مسجل بفوز الحصان مالك ابوعلام بالمركز الأول والحصان زاخر بالمركز الثاني والحصان الشيخ بدوي بالمركز الثالث والحصان عدنان ابو عيده بالمركز الرابع وجاء الحصان مرزوق ابو غنيم في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل بطل الابطال غير المسجل بفوز الحصان مفيش فايده بالمركز الأول و الحصان عطر الدبوس بالمركز الثاني والحصان عداد الدبوس بالمركز الثالث والحصان جون سينا بالمركز الرابع وجاء الحصان كوين ابو بريش في المركز الخامس.

شهدت فعاليات تسليم جوائز بطوله أدب الخيل تكريم أعضاء لجنه الحكام بمنحهم دروعا تذكاريه تحمل شعار المحافظة تقديرا لادائهم المتميز ليقوموا بدورهم باهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تسلمه نائب المحافظ والذي جاء عرفانا بدور المحافظ الفعال في رعايه المهرجان والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وذلك في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتوره رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة