كأس الكونفيدرالية..تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل جيبوتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي.

ويعود لصفوف الزمالك الرباعي حمزة المثلوثي ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا وعمر جابر، بعد غيابهم عن صفوف الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب، في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستقر أوسوريو، على مواجهة بطل جيبوتي بالتشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالشافي.

الوسط: يوسف أوباما ونبيل عماد دونجا وسيد نيمار.

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.