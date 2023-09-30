مدبولي عن أزمة الكهرباء: "استثنائية.. ومش لازم تنسينا كنا فين ووصلنا لإيه"

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع المياه والصرف الصحي، قائلا: سنصل إلى 100% من تغطية الصرف الصحي في مصر، مع نهاية مشروع حياة كريمة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن،: توسعنا في تحليه المياه، حيث وصل حجم انتاجنا إلى مليون و200 مكعب خلال 9 سنوات، بدلا من 80 ألف متر مكعب في اليوم واسترسل: تكلفنا ما يقارب من.1.8 تريليون جنيه، من أجل بناء بنية أساسية لشبكة الكهرباء، تستمر وتخدم لـ 30 عاما، ورفعنا قدراتنا ووصلنا إلى 59 ألف ميجا وات.

وأكمل:" مش عايزين أزمة الكهرباء التي حصلت بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية تنسينا إحنا كنا فين وصلنا لأيه"، متابعا: نستهدف تعدد مصادر الطاقة.

وأوضح أننا نستهدف أن يكون 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر جديدة ومتجددة، منوها بأننا أصبحنا مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز.