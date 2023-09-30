ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: هناك دول تتطلع لبناء عاصمة جديدة على غرار مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل الدول التي نجحت في مشوار التنمية ببناء عواصم جديدة، وحاليا الأردن يفكر في ذلك على غرار مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن": "فيه ناس كانت معارضة للفكرة بس دلوقتي متوافقين".

وتابع: "مش بنعمل حي حكومي عشان نعزل، إحنا بنغير بيئة العمل الحكومي للمساعدة على الإبداع بعيدا عن أكوام الوراق وكلمة فوت علينا بكره".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، أن البلاد تنمو وتكبر بالعمل والشقى والتضحيات والإخلاص والأمانة وليس بالكلام، موضحا أن مصر مرت بتحديات تهدد دولا وسنحكي الحكاية من 2011.

ads
الدكتورمصطفى مدبولي الأردن مؤتمر حكاية وطن
ads