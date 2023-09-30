ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: إنشاء المدن الجديدة الحل في استيعاب الزيادة السكانية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه لا بديل للدولة سوى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وبناءً عليها بدأنا إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما نطلق عليه "المدينة الذكية".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن كل مدينة كان لها هدف داخل المخطط، منها تعمير الساحل الشمالي، وتعمير الدلتا والصعيد والبحر الأحمر، معقبًا:"اليوم المخطط يكون لدينا 38 مدينة ذكية، ونعمل بـ 24 مدينة منهم حتى الآن بنهاية 2050".

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المشروع شهد تشكيك كبير، ولكن جميع الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ 40 عامًا، وكان هناك محاولة من الرئيس الراحل أنور السادات لنقل العاصمة ولكن لم يكتب لها النجاح.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه عام 2007 طلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أن اختيار موقع جديد للحي حكومي، وتم اختيار 5 مواقع هما العاصمة الإدارية، أو حي حكومي بشرق مدينة نصر، أو جزيرة الوراق، أو شمال القرية الذكية، أو مدينة 6 أكتوبر، ووضعت معايير لاختيار الموقع وانتهى عمل الخبراء بأن أفضل موقع هو الذي اخترناه بالفعل العاصمة الإدارية الجديدة.

ads
الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مدن جديدة المدينة الذكية مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي
ads