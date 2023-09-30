مدبولي: 9.4 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التنموية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليقا على مشروعات الدولة للتنمية خلال السنوات الماضية: "الموضوع مش حلم إزاي نخطط عشان نبني دولة، ومن اجل التنفيذ وفرنا استثمارات في فترة الدولة كانت تعاني من ازمات كثيرة وصلت ل٩.٤ تريليون جنيه لتنفيذ المشروعات حتى الآن.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": بتجميع الأرقام اللي انفقت نجد أن ٢٢٪؜ من الناتج المحلي تم إنفاقه على البنية التحتية، ومحتاجين ننفق ٤٠ ٪؜ ولو قدرتنا كانت تسمح كنا انفقنا أكتر.

وأضاف: الاستثمارات لم تنفق على جزء واحد أو مكان واحد بل في جميع أنحاء الجمهورية بالتوازي.. ولم نترك جزء في مصر لم تطاله يد التنمية.

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.



