السيطرة على تسرب غاز بمحطة تمويل بالفيوم دون إصابات 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على تسرب غاز وقع بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق قرية منشأة بعد الله بمحافظة الفيوم، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع تسرب غاز بمحطة تمويل المواد البترولية بأول طريق منشأة عبد الله.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان المحطة وتم السيطرة علي التسرب دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.