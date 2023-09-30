محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، اليوم السبت، تكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس، وسرعة مراجعة كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج المدارس.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أعمال الحملة المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز، حيث تم رفع مستوى النظافة بالشوارع حول المدارس ورفع القمامة ومخلفات صلبة من أحياء شمال وغرب المدينة، كما تم رفع الأتربة وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية وإزالة المخلفات الصلبة بكافة الشوارع المؤدية للمدارس بقريتي قلوصنا والبيهو، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.



وفي مركز مطاي، تابع هشام فايز، رئيس المركز، حملات النظافة في محيط المدارس والشوارع بقرى مركز مطاي، والتي شملت منطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية وشارع مدرسة الجلاء ومنطقة كوبرى الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبه، كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال بشوارع التجارة والمدينة والمدارس والثورة، واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ والرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان،كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدبنة،كما تمكنت الوحدات المحلية لمجالس قرى (حلوة - إبوان - َمنبال - بردنوها - أبو عزيز) من رفع نواتج القمامة من نقاط تجميعها بالقري والتوابع ورفعها إلى المقلب الرئيسي ورفع كافة الاشغالات والمخلفات أمام وخلف المدارس.



كما تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال حملة النظافة استعدادا للعام الدراسي الجديد، والتي استهدفت رفع القمامة وكفاءة الشوارع أمام المدارس بنطاق حى غرب المدينة بمواقف الغروب وموقف المنيا وأمام المعهد الأزهرى للفتيات ومدرسة قلينى الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة الصم والبكم، بالإضافة إلي رفع المخلفات من أماكن تجميعها بشارع النيابة الإدارية وشارع الشوانى وشارع المدارس ومنطقة السجل، وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع الأتربة ونواتج قص الأشجار والحشائش من على جانبي الطريق ورش الطرق بالمياه.

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