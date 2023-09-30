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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة ببعض المدارس.. صور

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
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تابع الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية،  صباح اليوم السبت، انتظام الدراسة ببعض المدارس.

واستهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات بإدارة وسط ومدرسة محرم بك الإعدادية بنون ، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر وكيل الإدارة .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد .

هذا وانطلق صباح اليوم السبت الموافق 30 من سبتمبر  العام الدراسي الجديد  2023 / 2024 بمدارس الإسكندرية ، وانتظمت الدراسة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 235 مدرسة ، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة صباح غد الأحد الأول من أكتوبر ، حيث ينتظم مليون و 446 ألف و609 طالب في دراستهم ب 2805 مدرسة بجميع المراحل التعليمية .

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب  وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات ، وتقسيط المصروفات ، مؤكدا على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة ، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا .

وفي سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة  وامجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة   المدرسية وموضوعات التعبير .

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الإسكندرية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم العام الدراسي الجديد 2023 العام الدراسي الجديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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