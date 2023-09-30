أولمبياد نوعي احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في بورسعيد

ينظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية يومي الاحد والاثنين احتفالية كبرى في بورسعيد بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد (١٩٧٣-٢٠٢٣) برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبمشاركة شباب يمثلون محافظات المواجهة السويس والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء الى جانب بورسعيد التي تحتضن جامعتها في مقرها ببورسعيد الندوة الثقافية التي تحمل عنوان (بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفتخر وبنصرنا نزهو ).

وسيتم عرض فيلم وثائقي يؤرخ للنصر المجيد وبطولات الجيش المصري لتحرير الارض، وتكريم ابطال ممن شاركوا في حرب اكتوبر من ابناء بورسعيد، وبعدها عرضي مسرحي لطلاب الإتحاد الرياضي المدرسي عن بطولات اكتوبر، اما الجانب الرياضي فتحتضنه المدينة الرياضية ببورسعيد حيث تنطلق فعاليات الاوليمبياد النوعي المصري الذي تشارك فيه كل الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي اتحاد الشركات والاتحاد الرياضي للجامعات والمدارس والعاملين بالحكومة والرياضة للجميع والالعاب الاليكترونية والثقافة الرياضية والملاحة الرياضية وستريت وورك اوت والالعاب الترفيهية واتحاد مراكز شباب مصر واتحاد الحمام الزاجل.

وينطلق الاوليمبياد النوعي بطابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة ثم عرض رياضي لطلاب جامعة بورسعيد وعرض فلكلوري عن البمبوطية التي تمثل التراث البورسعيدي، وبعدها تقام المنافسات في كل الرياضيات على مدى يومين، ويهدف الاوليمبياد النوعي الى التعريف بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها من اجل الصحة والسلامة النفسية ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح في المجتمع.