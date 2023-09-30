بالصور.. تظاهرة حب لمشايخ جنوب سيناء أمام الشهر العقاري لترشيح السيسي

احتشد مئات المواطنين أمام مقر مكتب الشهر العقاري بمدن جنوب سيناء المختلفة، لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، خاصةً مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء يتقدمهم الشيخ إبراهيم سالم، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، في أول مشاهد الانتخابات الرئاسية، في رسالة واضحة أن الشعب المصري خلف قيادته السياسية، ولديه الإصرار في إبهار العالم للخروج بموكب ديمقراطي يليق باِسم مصر، معلنين تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومثمنين الجهود المبذولة في تنمية سيناء جنوبها وشمالها بفضل توجيهاته.

وحمل المشاركون من جميع الأطياف والقطاعات أعلام مصر ولافتات باسم القبائل البدوية تؤيد وتبايع الرئيس السيسي من أجل الرخاء والتنمية بأرض سيناء الحبيبة، ولافتات باسم الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء مكتوب عليها (نعم للزعيم القائد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معًا من أجل مصر)، متمنين أن يوفقه الله في الفترة المقبلة، موجهين له الشكر على ما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

ونظم حزب مستقبل وطن بمختلف مدن المحافظة، احتفالية ضخمة لاستقبال المواطنين لعمل التوكيلات، حيث عكف الحزب على تهيئة الجو المناسب للمواطنين وذلك تسهيلًا وتوفيرًا لجميع سبل الراحة للمواطنين خلال سير عملية التوكيلات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءً من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.

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