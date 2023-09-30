إضراب شامل في رام الله عقب إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة؛ حدادًا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة كان يستقلها الشاب رمانة، وشاب آخر، قرب مُستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الآخر الذي أصيب بالرصاص أيضًا.

من جانبه، أدان المجلس الوطني الفلسطيني جريمة إعدام الشاب رمانة وحمل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر المجلس - في بيان صحفي - "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الإعدام والقتل بحق المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الفلسطينيين.

وعلى صعيد متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة الواقعة شرق الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه جرى نقل الشاب المصاب بالرصاص في الساق إلى مُستشفى بالمدينة لتقديم العلاج اللازم له.