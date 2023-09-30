انتظام الدراسة في 235 مدرسة بالإسكندرية

بدأ العام الدراسي الجديد في 235 مدرسة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بنظام الفترتين فقط، حيث تستقبل الطلاب من الصف الأول فى كل مرحلة ، على أن تنظم الدراسة فى كافة المدارس والمراحل التعليمية غدا الأحد.



وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الإنتهاء من أعمال (الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات) بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023.



وأشار الشريف إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء (23) مدرسة بعدد (441) فصل دراسي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الإنتهاء من صيانة (96) مدرسة، فلدينا (2805) مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي عدد (1,445,609) طالب وطالبة، مؤكداً على استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوي والتعامل الفوري معها.



هذا وكلف الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لإستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.



وأوضح المحافظ أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمى مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.