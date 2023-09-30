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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: تسليم 75 رأس ماعز و 19 ماكينة خياطة لأهالي قرية الحتاحتة بسمالوط

محافظ المنيا: تسليم
محافظ المنيا: تسليم 75 رأس ماعز و 19 ماكينة خياطة
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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن الدولة تحرص على تقديم كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة.
 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية.


واتساقا مع برامج الدولة للدعم الاجتماعى و المادى ، أشار المحافظ إلى تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة والتى استهدفت الأمهات المعيلات و ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطرى أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة إلى صرف ربع طن علف مجاناً .


وأضاف المحافظ أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر ، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج(فرصة) الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل و كرامة بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجتمع المدني بمركز سمالوط تكافل و كرامة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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