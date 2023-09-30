اليوم .. تدريب استشفائي للاعبي الأهلي للتخلص من الإجهاد قبل مواجهة إنبى

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا ، تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الأحد كعادة برنامج الأهلي بعد كل مباراة .

ويستعد الأهلي لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.