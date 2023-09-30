التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا خلال الصيد بترعة في الشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة بمحافظة الشرقية إثر اختلال توازنه في أثناء قيامه بالصيد وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الزقازيق يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة العلاقمة التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شاب 16 سنة وذلك في أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه ترعة العلاقمة، حيث اختل توازنه وانزلق فى الماء وتم انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.