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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا خلال الصيد بترعة في الشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة الزقازيق اليوم، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة بمحافظة الشرقية إثر اختلال توازنه في أثناء قيامه بالصيد وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الزقازيق يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة العلاقمة التابعة لمركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شاب 16 سنة وذلك في أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه ترعة العلاقمة، حيث اختل توازنه وانزلق فى الماء وتم انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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التصريح بدفن جثة شاب التصريح بدفن جثة التصريح بدفن بمحافظة الشرقية شاب لقي مصرعه
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