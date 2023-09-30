بث مباشر| انطلاق مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي

يقدم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر لانطلاق فعاليات حكاية وطن بين الرؤية والانجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تنعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية.

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=OLS7aJvGBvf59Kdt