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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطى بطريق الفيوم بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة اصطدمت بقوة في الرصيف وهو ما تسبب في انقلابها.

 وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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