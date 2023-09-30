أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 278 ألفا و130 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 278 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و691 دبابة، و8 آلاف و984 من المركبات المدرعة، و6 آلاف و447 من النظم المدفعية، و796 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و537 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و854 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 932 من المعدات الخاصة، و5 آلاف و6 طائرات مسيرة، وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.