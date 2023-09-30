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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف توطين الصناعة لجذب الاستثمارات العالمية

الصناعات المصرية
الصناعات المصرية
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قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا، وعليه بدأت الدولة المصرية في وضع مناخ جاذب للعملية الاستثمارية، سواء محليا أو عالميا.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة تستهدف توطين الصناعة، وذلك لزيادة المعروض من السلع، وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري، وتصديره للخارج، مما يترتب عليه توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأكمل: أصبح لدينا استقرار أمني وسياسي كبير داخل الدولة، أثر بالإيجاب على عملية الاستثمار، منوها بأن البنية التحتية للمشاريع والطرق ساهم بشكل كبير في زيادة التصنيع وجذب المستثمرين.

ولفت إلى أن القوانين المرتبطة بعمليات التصنيع، شهدت تعديلا وإصلاحا كبيرا، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية والاقتصادية.

 

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