صلاح محسن يواصل الغياب عن الأهلي في مباراة انبى بكأس مصر

يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي الغياب عن فريقه في مباراة انبى المقبلة بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها صلاح محسن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم فترة تأهيل عشرة أيام الامر الذى تسبب في غيابه عن مباراة سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وتعرض صلاح محسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام فريق الشباب يوم الاثنين الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وتوج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.