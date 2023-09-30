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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواجه بى إم سي الكونغولي في بطولة أفريقيا لليد

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي
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يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره بي إم  سي الكونغولي السادسة مساء اليوم السبت في إطار ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو برازافيل. 

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميروني بنتيجة 33/18 .

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلي مع شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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الأهلى بي أم سي بطولة إفريقيا للأندية ديفيد ديفيز فاب الكاميروني
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