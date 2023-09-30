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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء العام الدراسي الجديد بكفرالشيخ وسط أجواء احتفالية

في 240 مدرسة نظام الفترتين

بدء العام الدراسي
بدء العام الدراسي الجديد
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انتظمت الدراسة بـ 240 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، واستقبلت المدارس الأطفال بتوزيع الورود والبالونات والهدايا، والألعاب المتعددة، والعرائس المتعددة، بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة.
وفضل المعلمون بالمدارس بتخصيص الحصة الأولى وعدد من الحصة التالية لها، للاحتفال بالأطفال في أول يوم دراسي، وسط حالة من فرحة الأطفال وساعدتهم,.
وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة دسوق التعليمية،  وفتحى يوسف نائب رئيس المدينة، وفريد حلمى، رئيس حى جنوب وقيادات قطاع التعليم بدسوق، والدكتور إيهاب حنسين، مدير إدارة المتابعة  بالادارة، ورضا يونس وكيلة المدرسة 
قال الدكتور سامح صديق، مدير الإدارة التعليمية، مهمتنا  هو انتظام الجميع حرصا على نجاح العملية التعليمة من اليوم الأول، داعيا الله أن يحقق كل ما يتمناه أبنائنا فى العام الجديد، وقدم التهنئة  بمناسبة  المولد النبوى وبداية العام اللدراسي، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري  بمناسبة انتصارات  اكتوبر 
ونقل فتحي يوسف،  نائب رئيس المدينة  تحيات اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ،  واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، لفريق العمل بالمدرسة بانتظام العام الدارسى بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي  الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بداية العام الدراسي الجديد محافظة كفر الشيخ ذكرى المولد النبوي الشريف أول يوم دراسي
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