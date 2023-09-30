كولر يبدأ دراسة إنبي استعدادا لمواجهة كأس مصر

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في دراسة فريق إنبي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم في قبل نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد الفوز على فريق سان جورج هو الانتصار رقم 47 لكولر مع الأهلى خلال الـ64 مباراة التى قاد فيها الفريق الأول في جميع البطولات حيث فاز حيث فاز في 47 مباراة وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 6 مباريات بواقع 35 مباراة بالدوري الممتاز، و16 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و6 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي.