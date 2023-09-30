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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تدمر 7 نقاط أوكرانية جنوب دونيتسك

دونيتسك
دونيتسك
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليج تشيخوف، اليوم السبت، عن ضرب 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيتسك، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "جرى استهداف 4 نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي الـ79 في نوفوميخايلوفكا و3 نقاط لتمركز الفوج الميكانيكي الـ72 في كونستانتينوفكا".

وأضاف تشيخوف، أنه جرى تنفيذ ضربات نارية متكاملة ضد نقاط التمركز المؤقتة وتجمعات القوات الأوكرانية في مناطق أوروجايني، وستارومايورسكي، وزلاتوبول، لافتًا إلى أنه جرى تدمير 5 مستودعات للذخيرة، ومعدات وآليات عسكرية وقوات بشرية من الجيش الأوكراني.

وأوضح رئيس المركز الصحفي، أنَّ الوحدات التابعة للفرقة، بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة، صدت 3 هجمات في اتجاه بريوتني، وإحباط تقدم مجموعة من الجنود الأوكرانيين في المنطقة.

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