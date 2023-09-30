تشاهدون اليوم.. الجيش الملكي يستضيف النجم الساحلي.. توتنهام هوتسبير يواجه ليفربول.. كليرمون فوت 63 يصطدم بـ"باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، على النحو التالي:
دوري أبطال أفريقيا
3:00 مازيمبي : نياسا بيج بولتس
5:00 بيترو أتلتيكو : يونياو دو سونجو
7:00 الترجي الرياضي : دوان
7:00 حوريا : ميدياما
7:00 ماميلودي صن داونز : بومامورو
7:00 يانج أفريكانز : المريخ
9:00 الجيش الملكي : النجم الساحلي
10:00 الوداد الرياضي : هافيا كوناكري
الدوري الإنجليزي الممتاز
3:30 أستون فيلا : برايتون
5:00 بورنموث : آرسنال
5:00 إيفرتون : لوتون تاون
5:00 مانشستر يونايتد : كريستال بالاس
5:00 نيوكاسل يونايتد : بيرنلي
5:00 وست هام يونايتد : شيفيلد يونايتد
5:00 وولفرهامبتون : مانشستر سيتي
7:30 توتنهام هوتسبير : ليفربول
الدوري الإسباني
3:00 خيتافي : فياريال
5:15 رايو فاليكانو : ريال مايوركا
7:30 جيرونا : ريال مدريد
10:00 ريال سوسييداد : أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
4:00 ليتشي : نابولي
7:00 ميلان : لاتسيو
9:45 ساليرنيتانا : انتر ميلان
الدوري الألماني
4:30 فولفسبورج : آينتراخت فرانكفورت
4:30 ماينز 05 : باير ليفركوزن
4:30 كولن : شتوتجارت
4:30 بوخوم : بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 هايدنهايم : يونيون برلين
7:30 لايبزيج : بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
6:00 كليرمون فوت 63 : باريس سان جيرمان
10:00 موناكو : مارسيليا