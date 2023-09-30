بالصور.. انتظام الطلاب بأول أيام العام الدراسي الجديد في بورسعيد

التزم طلاب محافظة بورسعيد، بالحضور إلى المدارس، اليوم السبت، في أول أيام العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس الخاصة بالمحافظة على أن تبدأ الدراسة بالصفوف الأولى بمراحل التعليم الثلاث (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) غدا الأحد في المدارس الحكومية.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، بقيادة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بكافة الأحياء والشوارع المحيطة بالمدارس من خلال تمركزات ثابتة وأقوال أمنية متحركة، فضلًا عن انتشار رجال المرور بكافة الشوارع لتسيير الحركة المرورية وضمان وصول الطلاب إلى مدارسهم في آمان وبكل سهولة ويسر.

وكانت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قد أعلنت عن أن مدارس بورسعيد وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألفا و211 طالبا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأنه جرى توزيع 1150 مقعدا دراسيا جديدا للطلاب على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز حاسب آلي جديد، كما أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين صُنع بمعرفة التعليم الفني محليا.

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