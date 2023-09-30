بعد تأهل الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير النادي الأهلي قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الإياب بالبطولة الأفريقية وتحديد الـ16 فريقا التي صعدت لدور المجموعات.



ويسعى الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به في النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات بعد الفوز الكبير على نظيره سان جورج الإثيوبي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي امس الجمعه، في إياب دور الـ32.

وسبق للأهلي الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات.

كما تأهل فريق بيراميدز، بعد فوزه الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال، بعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تجري قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

وتنتهي مباريات الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت لحسم المتأهلين لدور المجموعات.